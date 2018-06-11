Messi, Arjantin'i bırakma sinyali verdi

Ronaldo'yla birlikte dünyanın en iyi iki oyuncusunden biri olarak gösterilen Messi, Arjantin Milli Takımı'yla ortaya koyduğu performansla sık sık eleştiriliyor. Dünya Kupası kazanamaması ise Maradona'nın gerisinde kaldığı yorumlarına neden oluyor.

3 FİNAL KAYBETTİ, YİNE BIRAKABİLİRİM DEDİ

2005 yılından beri Arjantin Milli Takımı forması giyen Messi, ikisi Copa America, biri Dünya Kupası olmak üzere 3 kez finalde kupayı kaybetti.

Messi, Sport gazetesine verdiği röportajda, "Ne olacağını bilmiyorum. Kararım Dünya Kupası'ndaki başarımıza bağlı" dedi.

2014 Dünya Kupası'nda turnuvanının oyuncusu seçilen Messi, ülke basınına sitemde bulunurken, "Milli Takımın başarıları Arjantin basınında yeterli değeri görmüyor. Üç final kaybettiğimiz bir gerçek. Bir finale yükselmenin gerçek anlamını görmek yerine, Arjantin basınında bu çeşitli şekilde yorumlandı. Üç finale yükselmek kolay değil ve bundan dolayı minnettar olunmalı. Doğru, finali kazanmak daha da önemli; ancak oraya çıkmak da kolay değil" diye konuştu.

2016'da Arjantin'in Şili'ye penaltılarla yenildiği Copa America finali sonrası gelen eleştiriler üzerine Milli Takımı bırakan ancak daha sonra geri dönen Messi, bir kez daha bırakma sinyalleri verdi.

RONALDO EURO 2016'YI ÖRNEK VERDİ

Portekiz Milli Takımı ile EURO 2016'da zafere ulaşan Cristiano Ronaldo, 2018 Dünya Kupası için konuştu.

Real Madridli yıldız, "Burada olmaktan gurur duyuyorum. Çok hırslı oyunculara sahibiz. Favoriler arasında değiliz belki ama futbolda hiçbir şey imkansız değildir. EURO 2016’da alçak gönüllü şekilde iyi mücadele ettik ve başarıya ulaştık. Futbolda her şey mümkün" dedi.