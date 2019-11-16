Messi attı, Arjantin kazandı

Suudi Arabistan'da özel bir turnuvada Arjantin ile Brezilya karşı karşıya geldi.

Tangocular, maçı 1-0'lık skorla kazanırken karşılaşmadaki tek gol Messi'den geldi. Kariyeri boyunca Barcelona'yla birçok kupa ve ödül kazanan Messi, Arjantin formasıyla ilk kez kupa kazanmış oldu.

GABRİEL JESUS PENALTIDAN YARARLANAMADI

Copa America yarı finalinde Arjantin'i 2-0 yenen Brezilya, maçın 8. dakikasında Gabriel Jesus'un ceza sahası içinde düşürülmesinden penaltı kazandı.

Penaltı atışını yine Jesus kullandı, bu oyuncunun vuruşunda top sağ direğin yanından auta gitti.

PENALTIYI KAÇIRAN MESSİ DÖNEN TOPTA AFFETMEDİ

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu'nu "yolsuzlukla" suçladığı için 4 maç uluslararası maçlardan men cezası verilen Messi, Superclasico olarak adlandırılan maçın 13. dakikasında sahneye çıkmayı başardı. Kendisinin düşürülmesinden kazanılan penaltı için beyaz noktaya giden Messi'nin vuruşunu kaleci Alisson kurtardı.

Ancak Arjantinli yıldız dönen topu tamamladı ve ağlarlı havalandırdı.

İlk yarının son dakikalarında Messi, iki net fırsattan yararlanamazken; vuruşlarında Eder Militao ve Alisson gol şansı tanımadı.

AGÜERO VE DYBALA OYNAMADI

PSG'li yıldız Neymar'ın oynamadığı maçta Brezilya nadir ataklar gerçekleştirdi. Arjantin'de yedek başlayan Sergio Aguero ve Paulo Dybala maçta forma şansı bulamadı.

Brezilya, sahadan yenik ayrılırken; Temmuz ayında Copa America'yı kazandıktan sonra üst üste 5. maçında da galip gelemedi. Arjantin ise Copa America'ya veda ettiği yarı final maçının ardından oynadığı 5. maçında 3. kez galip geldi.