Messi attı Barcelona kazandı

İspanya La Liga'da zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmada kazanan, Atletico Madrid'i 1-0 mağlup eden Barcelona oldu. La Liga'nın 27. hafta maçı, Camp Nou'da oynandı.

MESSİ 600. GOLÜNÜ ATTI

Karşılaşmanın tek golünü, 26. dakikada frikikten yaptığı vuruşla Lionel Messi kaydetti. Lionel Messi, böylece kariyerinin de 600. golüne imza atmış oldu.

Bu galibiyetin ardından Barcelona puanını 69 yaptı ve 61 puanı bulunan Atletico Madrid ile arasındaki puan farkını 8'e yükseltti. 6 maç sonra puan kaybeden Atletico Madrid, La Liga'da 9 maç sonra da yenilgi yaşadı. Barcelona ise 21 galibiyet ve 6 beraberlikle yenilmezliğini sürdürdü.

La Liga'nın 28. haftasında Barcelona deplasmanda Malaga ile karşılaşacakken, Atletico Madrid ise evinde Celta Vigo'yu konuk edecek.