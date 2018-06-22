Messi bırakmaya hazırlanıyor

Messi için Dünya Kupası kabus gibi geçiyor...

İzlanda beraberliğinin ardından dün de Hırvatistan'a 3-0 yenilen Arjantin, gruptan çıkma şansını bir hayli zora soktu.

Son maçta Nijerya ile karşılaşacak olan Tangocular için sadece rakibi yenmek yetmeyecek. Özellikle İzlanda'nın alacağı sonuçlar Messi'li Arjantin'in kaderini çizecek.

PUAN DURUMU

Hırvatistan 6

İzlanda 1

Arjantin 1

Nijerya 0

3 FİNAL KAYBETTİ

İlk iki maçta henüz rakip fileleri havalandıramayan Lionel Messi, milli takım formasıyla 2'si Copa America 1'i Dünya Kupası olmak üzere toplam 3 final kaybetti.

Şili'ye kaptırdıkları kupanın ardından gözyaşları içinde milli takımı bıraktığını açıklayan Arjantinli süperstar, daha sonra baskıları dayanamayarak geri dönmüştü.

DÜNYA KUPASI ÖNCESİ SİNYALİ VERMİŞTİ

Lionel Messi, 2018 Dünya Kupası'ndan önce verdiği röportajda başarısız olmaları durumunda Arjantin Milli Takımı'nı bir kez daha bırakacağının sinyallerini vermişti.

Ülke basınına sitemde bulunan Messi, "Milli Takımın başarıları Arjantin basınında yeterli değeri görmüyor. Üç final kaybettiğimiz bir gerçek. Bir finale yükselmenin gerçek anlamını görmek yerine, Arjantin basınında bu çeşitli şekilde yorumlandı. Üç finale yükselmek kolay değil ve bundan dolayı minnettar olunmalı. Doğru, finali kazanmak daha da önemli; ancak oraya çıkmak da kolay değil" şeklinde konuşmuştu.