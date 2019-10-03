Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde Inter'i 2-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından konuşan Lionel Messi, kazandıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.

"EVİMİZDE KAZANMAK ÖNEMLİYDİ"

Önemli bir galibiyet aldıklarını vurgulayan Messi, "Bu galibiyete ihtiyacımız vardı. Zor bir gruptayız ve ilk maçta 1 puan alabildik. Evimizde kazanmak önemliydi. Zor bir maç oldu" dedi.

"DAHA DA GÜÇLENMELİYİZ"

İkinci devre iyi oynadıklarını dile getiren Arjantinli yıldız, "Inter'e karşı oynamak kolay değil çünkü onlar harika bir takım. Özellikle ilk yarıda zorlandık. İkinci yarıda daha baskılı ve organize oynadık. Fırsatları değerlendirdik ve kazandık. Bundan sonra daha da güçlenmeliyiz ve kazanmaya devam etmeliyiz" şeklinde konuştu.

"DAHA İYİ OLACAĞIM"

Lionel Messi sözlerini, "İlk kez 90 dakika sahada kaldım. Oyunumdan memnunum ama halen yoruluyorum. Henüz tempom düşük ancak maç oynadıkça daha iyi olacağım" ifadeleriyle tamamladı.