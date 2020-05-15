Messi: Bu oyunla Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak imkansız

Dünyanın en iyi iki futbolcusundan biri olarak gösterilen Lionel Messi, Sport'a konuştu.

Messi, kaliteli bir kadroya sahip olduklarını ancak Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için yeterli oyunu sergilemediklerini söyledi.

Kariyerinde dört kez Şampiyonlar Ligi kazanan Messi, ''Sahip olduğumuz kadrodan hiçbir zaman şüphe duymadım. Her şeyi kazanabileceğimizden şüphem yok. Ancak bu oyunla bunu başaramayız.'' dedi.

''Bu oyunumuzla Şampiyonlar Ligi'ni kazanmanın mümkün olmadığını biliyorum.'' ifadelerini kullanan Messi, Avrupa'nın en büyük kupası için daha çok çalışmaları gerektiğini söyledi.