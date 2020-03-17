Messi çocuklarıyla vakit geçiriyor

Koronavirüs salgını nedeniyle dışarı çıkamayan futbolcular, evinden fotoğraf paylaşmaya devam ediyor.

Cristiano Ronaldo'nun dün çıkan görüntüleri, akıllara Portekizli yıldızın en büyük rakibi olan Lionel Messi'yi getirmişti.

Arjantinli futbolcu, çocuklarıyla birlikte çekildiği fotoğrafı Instagram hesabından paylaşarak, takipçilerine 'evinizde kalın' mesajı yolladı.

İşte Messi'nin sözleri:

"Hepimiz karmaşık günlerden geçiyoruz. Olanlar karşısında endişe içinde yaşıyoruz. Virüs ile olabilecek en kötü şekilde mücadele etmek zorunda kalanların olduğu yerlere gitmeyerek, sürece yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu insanlar hastanede veya sağlık merkezlerinde bu salgınla mücadele ediyor. Bu sebeple direkt olarak virüsten etkileniyorlar veya çevreleri bu virüse maruz kalıyor. Hepsine çokça güç kuvvet diliyorum.

Sağlık her zaman önce gelmeli. İstisnai bir süreçteyiz ve hem sağlık kuruluşlarının hem de kamu otoritelerinin talimatlarına uymalısınız. Ancak bu şekilde virüs ile etkili bir şekilde mücadele edebiliriz. Zaman, sorumluluk sahibi olma ve evde kalma zamanı. Ayrıca sürekli yanında olamadığınız kişilerle bu zamanların tadını çıkarmak için mükemmel bir fırsat. Hepinize sevgiler, umarım en kısa sürede durumu tersine çevirebiliriz."

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