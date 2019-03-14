Messi: Cristiano Ronaldo beni etkiledi

Lionel Messi, Barcelona'nın Olimpik Lyon'u eleyerek UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kaldığı maçın ardından basının sorularını yanıtladı.

BÜYÜLÜ BİR GECE YAŞADI

"Şampiyonlar Ligi'ndeki birçok şeyi seviyorum" diyerek sözlerine başlayan Messi, "Dün, Cristiano Ronaldo ve Juventus beni çok etkiledi. Atletico'nun daha güçlü olduğunu düşünüyordum. Cristiano büyülü bir gece yaşadı ve 3 gol attı" dedi.

Mücadeleyi de değerlendiren Messi, "Sadece duran toplarda sorun yaşadık. 2-1'den sonra ızdırap çektik ama 3-1 olunca hepimiz çok rahatladık. Maça da gol bulma arzusuyla balamıştık. Gol bulunca çok rahatlıyor ve rakip karşısında daha sakin oynamaya başlıyoruz. Sakin olunca da daha iyi oynuyor ve en iyi Barcelona'yı izletiyoruz." diyerek sözlerini noktaladı.