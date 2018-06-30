Messi Dünya Kupası'nda istediğini alamadı

Hakem Brezilya maçında penaltı verdi VAR iptal etti

Galatasaray yönetimi, Fatih Terim'in istediği üzerine Trezeguet, Ahmed Musa ve Miranda'yı transfer etmek için girişimlere başladı.

Fransa, Dünya Kupası son 16 turunda Mbappe'nin yıldızlaştığı maçta Messi'li Arjantin'i 4-3 mağlup etti ve ilk çeyrek finalist oldu.

Di Maria, Fransa ile Arjantin arasında oynanan maçta attığı jeneriklik golle izleyenleri mest etti.

Kariyerinde Arjantin Milli Takımı'yla 3 final kaybeden Lionel Messi, Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'na da son 16 turunda veda etti.

Muslera'lı Uruguay, Dünya Kupası son 16 turunda Ronaldo'lu Portekiz'i 2-1 mağlup etti ve çeyrek finalde Fransa'nın rakibi oldu.

1 Finalin en büyük adayı Cüneyt Çakır Messi'li Arjantin'in en kritik maçında çok iyi bir yönetim sergileyen Cüneyt Çakır, Dünya Kupası finaline göz kırptı.

2 Quaresma'dan İran'a trivela golü Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Quaresma'ın İran'a attığı trivela golü kupanın unutulmazları arasına girdi.

3 Dünya Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükselen takımlar belli oldu. Arjantin-Fransa karşılaşöası ise en çok dikkat çeken eşleşme oldu.

4 Şenol Güneş: Muharrem İnce gibi olmak istemedim Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Beşiktaş'ta Şenol Güneş basın mensuplarına yaptığı açıklamada "açmıyorum telefonlarımı. Sonra Muharrem İnce’nin yaşadığı gibi problem olmasın" dedi.

5 Fenerbahçe Wilshere'i İstanbul'a getirdi Fenerbahçe'nin, Arsenal ile sözleşmesi sona eren Jack Wilshere'i İstanbul'a getirdiği, yıldız futbolcunun bugün stadı ve tesisleri gezdiği öğrenildi.

6 Cocu ilk antrenmanına çıktı Fenerbahçeli futbolcularla tanışan Phillip Cocu, ilk antrenmanına çıktı. Henüz takımda kalıp kalmayacağı belli olmayan Volkan Demirel ise çalışmada yer almadı.

7 Almanların Dünya Kupası üzüntüsü Dünya Kupası'nın favorileri arasında gösterilen Panzerler, turnuvaya gruplarda veda edince Alman taraftarlar büyük üzüntü yaşadı.

8 Ali Koç futbolculardan maaş indirimi istedi Kulübün mali yapısını inceleyen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bazı futbolculardan indirim yapmalarını istedi. Ancak tek olumlu geri dönüş yapan isim Volkan Demirel oldu.

9 İspanya lider Portekiz ikinci oldu 2018 Dünya Kupası son 16 turunda ilk eşleşmeler belli oldu. Buna göre İspanya ile ev sahibi Rusya, Uruguay ile Portekiz eşleşti.