Messi Dünya Kupası'nda istediğini alamadı

Arjantin, 2018 Dünya Kupası'nda Fransa'ya son 16 turunda 4-3 mağlup oldu ve turnuvadan elendi.
Kupa boyunca istediği oyunu ortaya koyamayan Messi, milli takım kariyerinde bir hezimet daha yaşadı.
GRUPTAN SON MAÇTA ÇIKTILAR
Arjantin, Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'na büyük umutlarla geldi. İzlanda, Hırvatistan ve Nijerya ile aynı grupta yer alan Tangocular, ilk maçında İzlanda ile 1-1 berbare kaldı.
İkinci maçta ise Modric önderliğindeki Hırvatistan'a 3-0 mağlup olan Messi ve arkadaşları eleştiri oklarının hedefi halinde geldi.
Grubun 3. mücadelesinde Nijerya'yı son dakikalarda Rojo'nun attığı golle 2-1 mağlup eden Arjantin, son 16 turunda Fransa'nın rakibi oldu.
MESSİ VASATI AŞAMADI
Gruplarda vasatı aşamayan Messi'nin Fransa karşısında iyi bir futbol sergilemesi bekleniyordu. Ancak Fransızlar karşısında da takımını sırtlayamayan Arjantinli yıldız, bir Dünya Kupası'ndan daha istediğini alamadan ayrıldı.
3 FİNAL KAYBETTİ
Lionel Messi, milli takım formasıyla 2'si Copa America 1'i Dünya Kupası olmak üzere toplam 3 final kaybetti.
BIRAKABİLİRİM DEMİŞTİ
Dünya Kupası'ndan önce başarısız olmaları durumunda Ajrantin Milli Takımı'na veda edeceğini ima eden Messi'nin, bu başarısızlığın ardından takınacağı tavır merakla bekleniyor.