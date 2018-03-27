Messi: Dünya Kupası'nı kazanmamı Tanrı istemedi

Çoğu futbolsever için Maradona'dan daha iyi sayılması için Dünya Kupası'nı kazanmak zorunda olan Lionel Messi, bunu başarmak için son bir şansının kaldığını söyledi.

Arjantinli yıldız, 2018 Dünya Kupası'nın çok önemli olduğunu vurguladı ve itiraflarda bulundu.

İşte Lionel Messi'nin açıklamaları;

TANRI İSTEMEDİ

"Üç kez Dünya Kupası'na katıldık ama kazanamadım. Çünkü Tanrı bunu istemedi. 2018 Dünya Kupası'nı kazanmak istiyoruz. En son bu kupaya çok yaklaştık ama olmadı. Hayal kırıklığı yaşadık."

2014'TE AĞLADIM

"2014 Dünya Kupası'ndaki finali tekrar izleyemedim. Tüm takım gibi çok acı hissettim, ağladım. Büyük bir hayal kırıklığıydı."





ŞİMDİ YA DA ASLA

"Her zaman son fırsat, son şans olarak düşündük. Önemli bir neslin sonu geliyor. Birçok oyuncunun son Dünya Kupası olabilir. Kazanmak için son şansımız. Şimdi ya da asla..."

TARAFTARA BORCUMUZ YOK

"Taraftara değil kendimize borcumuz var. Arjantin halkına bir şey borçlu değiliz. Sahaya her zaman her şeyimizi veriyoruz. Dünya Kupası'nı almak istiyoruz."

FAVORİ DEĞİLİZ

"Dünya Kupası'nın favorileri arasında değiliz. İspanya, Almanya, Brezilya ve Fransa gibi bizden çok daha iyi takımlar var."