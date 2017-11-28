Messi dünyanın en çok kazanan futbolcusu oldu

2021 sezonuna kadar Barcelona'da kalacak olan Messi'nin sözleşmesine serbest kalma bedeli olarak 700 milyon avroluk madde eklenmiş, yıldız oyuncunun alacağı ücret ise belirtilmemişti.

YILDA 43 MİLYON EURO KAZANACAK

Yılda 43 milyon euro kazanacak olan Arjantinli yıldız, yıllık maaşı en yüksek futbolcu olan vatandaşı Tevez'i de tahtından indirdi.

RONALDO 4. SIRADA

Lionel Messi - Barcelona - Maaşı: 43 milyon €

Carlos Tevez - Shangai Shenhua - Maaşı: 38 milyon €

Neymar - PSG - Maaşı: 36 milyon €

Cristiano Ronaldo - Real Madrid - Maaşı: 34 milyon €