Messi, en çok beğendiği genç oyuncuları açıkladı

Barcelona forması ile başarıyı alışkanlık haline getiren Lionel Messi, birçoğuna göre gelmiş geçmiş en iyi oyuncu konumunda.

Arjantinli yıldız, futbolu gelecekte devralacak 15 genç yıldızı açıkladı. İşte Messi'nin ismini verdiği genç yıldızlar ve o isimler hakkındaki düşünceleri...

15- TRENT ALEXANDER-ARNOLD

Bir kanat beki olarak hücumda harika ve çabuk gelişiyor.

14- CHRISTIAN PULISIC

Mükemmel bir çabukluğu ve dengesi var.

13- MASON MOUNT

Onu sahada izledim. En iyilerden biri olma potansiyeline sahip.

12- PHIL FODEN

Gelecekte inanılmaz işler yapacak. Çok büyük bir yeteneğe sahip.

11- KAI HAVERTZ

Genç bir isme göre gol yollarındaki soğukkanlılığı çok etkileyici.

10- EDER MILITAO

Olağanüstü bir yetenek ve sert bir rakip.

9- OUSMANE DEMBELE

Onun sahip olduğu hız korkutucu seviyede.

8- HOUSSEM AOUAR

Ayağında top varken her zaman sakin ve teknik becerisi en üst düzeyde.

7- FRENKIE DE JONG

Yaşıtları arasında en iyi pasörlerden birisi.

6- BENJAMIN PAVARD

Klas bir savunmacı ve çok iyi şutlar çıkarabiliyor.

5- LUKA JOVIC

İmkansızı mümkün hale getiren, büyüleyici bir futbolcu.

4- JOSHUA KIMMICH

Çok yetenekli bir kanat beki ve bol bol asist yapıyor.

3- JOAO FELIX

Şu anda dünyadaki en heyecan uyandırıcı oyunculardan birisi.

2- JADON SANCHO

Savunmaları geçme yeteneği fazlasıyla etkileyici.

1- KYLIAN MBAPPE

Çok hızlı ve iyi bir bitirici. Çok tehlikeli.