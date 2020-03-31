Messi, en çok beğendiği genç oyuncuları açıkladı

Barcelona forması ile başarıyı alışkanlık haline getiren Lionel Messi, birçoğuna göre gelmiş geçmiş en iyi oyuncu konumunda.
Arjantinli yıldız, futbolu gelecekte devralacak 15 genç yıldızı açıkladı. İşte Messi'nin ismini verdiği genç yıldızlar ve o isimler hakkındaki düşünceleri...
15- TRENT ALEXANDER-ARNOLD
Bir kanat beki olarak hücumda harika ve çabuk gelişiyor.
14- CHRISTIAN PULISIC
Mükemmel bir çabukluğu ve dengesi var.
13- MASON MOUNT
Onu sahada izledim. En iyilerden biri olma potansiyeline sahip.
12- PHIL FODEN
Gelecekte inanılmaz işler yapacak. Çok büyük bir yeteneğe sahip.
11- KAI HAVERTZ
Genç bir isme göre gol yollarındaki soğukkanlılığı çok etkileyici.
10- EDER MILITAO
Olağanüstü bir yetenek ve sert bir rakip.
9- OUSMANE DEMBELE
Onun sahip olduğu hız korkutucu seviyede.
8- HOUSSEM AOUAR
Ayağında top varken her zaman sakin ve teknik becerisi en üst düzeyde.
7- FRENKIE DE JONG
Yaşıtları arasında en iyi pasörlerden birisi.
6- BENJAMIN PAVARD
Klas bir savunmacı ve çok iyi şutlar çıkarabiliyor.
5- LUKA JOVIC
İmkansızı mümkün hale getiren, büyüleyici bir futbolcu.
4- JOSHUA KIMMICH
Çok yetenekli bir kanat beki ve bol bol asist yapıyor.
3- JOAO FELIX
Şu anda dünyadaki en heyecan uyandırıcı oyunculardan birisi.
2- JADON SANCHO
Savunmaları geçme yeteneği fazlasıyla etkileyici.
1- KYLIAN MBAPPE
Çok hızlı ve iyi bir bitirici. Çok tehlikeli.