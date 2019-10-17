Messi: Falcao büyüleyici bir forvet

Sarı-kırmızılı formayla 5 karşılaşmaya çıkan Radamel Falcao'nun, rakip fileleri sadece 1 kez havalandırması ve 12 gündür antrenmana bile çıkmaması taraftarları endişelendirmişti.

Fanatik gazetesine konuşan Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi, yıllarca karşılıklı oynadığı Kolombiyalı golcüye övgüler yağdırdı.

"KALİTESİNİ G.SARAY'DA DA GÖSTERECEKTİR"

Messi, "Falcao ile uzun yıllar İspanya’da rakip olduk. Atletico Madrid’den beri onu çok iyi tanıyorum. Kesinlikle harika bir forvet ve kariyerinde şu ana kadar sayısız gol attı. Nerede olursa olsun gol atmasını çok iyi biliyor. Özellikle ceza sahası içerisinde tam bir bitirici. Durdurulması çok zor bir oyuncu. Her iki ayağını da kullanabilmesi süper bir özellik. Benim için büyüleyici bir forvet. Galatasaray’da da kalitesini göstereceğinden eminim." dedi.