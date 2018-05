Messi: Finalde İspanya'yı istiyorum

Barcelona ve Arjantin Milli Takımı'nın yıldız futbolcusu Lionel Messi, Dünya Kupası ve kariyeri hakkında açıklamalarda bulundu.

Dünya Kupası'nda adım adım ilerlemeleri gerektiğini vurgulayan Messi, "Brezilya, Alman ve İspanya'nın kupayı kazanma adına önemli şansları var. Ancak birçok takım sürpriz bir şekilde sonuca gidebilir. Hiç kolay maç olmayacak. Tek yol, adım adım ilerlemek ve her maç savaşmak" ifadelerini kullandı.

"FİNALDE İSPANYA'YI İSTİYORUM"

Finalde İspanya ile karşılaşmak istediğini dile getiren Arjantinli yıldız, "Brezilya'daki Dünya Kupası gibi güzel anlar geçireceğimizi umuyorum. Ancak bu sefer finalinde daha eğlenceli olacağına inanıyorum. İspanya ile finalde karşılaşmak isterim. Benim için özel bir maç olur. Uzun zamandır İspanya'da yaşıyorum ve çok sayıda arkadaşım var. Umarım böyle bir final olur ve Arjantin kazanır" şeklinde konuştu.

NE ZAMAN EMEKLİ OLACAK?

"Ne zaman emekli olacaksın?" sorusunu yanıtlayan Lionel Messi, "Çok zor bir soru. Şu an bilmiyorum. Her gün futbol arzum artıyor. Halen hedeflerim var. Şu an çok iyi hissediyorum. Kariyerimi ne zaman bitireceğimi bilmiyorum ve şu an bunu düşünmek için çok erken ancak o günün geleceğini biliyorum" dedi.

Barcelona ile 2021'e dek sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki Messi, bu sezon 43 maçta 35 gol attı ve 16 asist yaptı.