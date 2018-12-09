Messi frikikten attı, derbiyi Barcelona kazandı

Barcelona şehrinin merkezindeki iki ekibin derbi mücalesi "Derbi Barceloní"de kazanan taraf Espanyo'u deplasmanda deviren Barcelona oldu.
MESSİ YİNE FRİKİKTEN ATTI
Barcelona'nın gollerini 17 ve 65. dakikalarda Messi, 26'da Ousmane Dembele ve 45'te Luis Suarez attı. Barça maçı 4-0 kazandı.
Kariyerinin son dönemlerinde frikik gollerini daha artıran Arjantinli yıldız, Espanyol maçını da boş geçmedi. 65. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Messi, harika bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.
Bu sonuçla Barcelona 31 puanla zirvede yer alırken, Espanyol 21 puanda kaldı.