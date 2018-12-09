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Okul maçlarında VAR var

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Geleceğin şampiyonları 'çoklu branş eğitimi' ile belirlenecek

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1 Cedi Osman Hz. Muhammed'in dua sünnetini yapıyor Milli basketbolcumuz Cedi Osman, 77-52 kazandığımız Türkiye-İsveç maçı öncesi dua ettikten sonra ellerini vücuduna sürerek Hz. Muhammed'in sünnetini yerine getirdi.

2 Seleznov: Galatasaray'da oynamak istiyorum Akhisar yönetiminin sezon başında kendisini Galatasaray'a göndermediğini söyleyen Seleznov, "Hırsımdan ağladım. Devre arasında Galatasaray'a transfer olmak istiyorum" dedi.

3 Rıdvan Dilmen: Ersun Yanal işi bitmiş Ersun Yanal'ın dün yaptığı açıklamaları değerlendiren Rıdvan Dilmen, "Ersun Yanal artık gelmiş, bitmiş. Pazartesi rejenerasyonu Ersun Yanal yaptırsın çünkü iş bitmiş" dedi.

4 Messi frikikten attı, derbiyi Barcelona kazandı Duran topların usta ismi Lionel Messi, Espanyol maçında da klasını konuşturdu. Arjantinli yıldızın 2 gol attığı maçı Barcelona 4-0 kazandı.

5 Hasan Şaş: Ocak ayında büyük revizyon olacak Galatasaray'ın yardımcı antrenörü Hasan Şaş'ın ocak ayında birçok oyuncuyu göndereceklerini söyledi.

6 Karius dünya basınında Beşiktaş'a geldiği günden bu yana en iyi maçını oynayan Karius, özellikle İngiliz basını tarafından yere göğe sığdırılamadı.

7 Bayern Münih, Ozan Kabak'ın peşinde Bayern Münih'in izleme komitesinden bir yetkili, Ozan Kabak'ı canlı izlemek için Galatasaray-Ç.Rizespor maçını tribünden takip etti.

8 Galatasaray'da düşüş devam ediyor Ç.Rizespor ile 2-2 berabere kalan Galatasaray, olaylı Fenerbahçe derbisinin ardından ligde ve Avrupa'da çıktığı 7 maçtan sadece 1'ini kazanabildi.

9 M.City ilk yenilgisini Chelsea karşısında aldı Chelsea, evinde ağırladığı Manchester City'i 2-0 ile geçti ve rakibinin namağlup ünvanına son verip zirveden indirdi.