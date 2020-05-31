Messi: Futbol eskisi gibi olamayacak

La Liga 11 Haziran'da kapılarını yeniden açmaya hazırlanırken, Arjantinli yıldız Lionel Messi, yaşanılan bu dönemle ilgili düşüncelerini paylaştı.

Ligde Real Madrid'in iki puan önünde liderlik koltuğunda oturan Barcelona'nın kaptanlığını da yapan Messi, hayatın geri kalanında ve futbolda büyük değişikliklerin olacağını söyledi.

''İNSANLAR ÇOK ZOR ŞEYLER YAŞADI''

Messi, El Pais'ye yaptığı açıklamada, "Çoğumuzun bu dönem bittikten sonra dünyanın nasıl şekilleneceğine dair şüpheleri var. Evlerde kalmanın ötesinde birçok insan gerçekten zor zamanlar geçirdi. Ailelerini, arkadaşlarını kaybedenler veya göremeyenler oldu. Bu dönemde çok fazla olumsuz şey varı ama sevdiğiniz insanları kaybetmekten daha kötü bir şey olamaz. Bu bana haksızlık gibi geliyor. Futbol da normal hayat gibi bir daha asla eskisi gibi olamayacak." ifadelerini kullandı.