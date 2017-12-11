Messi Gerd Müller'i yakaladı

Messi, Barcelona formasıyla 525. golünü kaydedip Avrupa'nın büyük liglerinde bir takım formasıyla en çok gol atmış futbolcu olan Gerd Müller'i yakaladı.

Barcelona'nın yıldızı Messi için Villarreal deplasmanında alınan 2-0'lık galibiyet tarihe geçen bir 90 dakika oldu. Takımının ikinci golünü filelere gönderen Arjantinli yıldız, Barcelona formasıyla 397 lig maçında 300 galibiyete ulaştı. Messi, bu golle Barcelona formasıyla fileleri 525. kez havalandırmış oldu.

Avrupa'nın büyük liglerinde bir takımın formasıyla en çok gol atan futbolcu Bayern Münih ve Alman futbolunun efsanesi Gerd Müller idi. Müller'in 572 maçta attığı 525 gole, Messi 605 maçta ulaştı. Bu gol, Messi'nin ligde 14'üncü, bu sezon resmi maçlarda 18'inci golüydü.

MÜLLER'İN GOLLERİ:

1965-66: 16

1966-97: 43

1967-68: 30

1968-69: 37

1969-70: 42

1970-71: 39

1971-72: 50

1972-73: 67

1973-74: 43

1974-75: 30

1975-76: 35

1976-77: 48

1977-78: 32

1978-19: 13

TOPLAM: 525

MESSİ'NİN GOLLERİ:

2004-05: 1

2005-06: 8

2006-07: 17

2007-08: 16

2008-09: 38

2009-10: 47

2010-11: 53

2011-12: 73

2012-13: 60

2013-14: 41

2014-15: 58

2015-16: 41

2016-17: 54

2017-18: 18

TOPLAM: 525