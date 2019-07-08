Messi: Hakemler finale çıkmamıza izin vermedi

Şili ile Arjantin arasında oynanan üçüncülük maçında kırmızı kart gören Messi, karşılaşmanın ardından sert açıklamalarda bulundu.

Messi, "Turnuva boyunca bize yapılan saygısızlığın bir parçası olmak zorunda değildik. Gerçekleri söylememiz gerekiyor. Hakemler finalde olmamıza izin vermedi. Copa America, Brezilya'ya verilecek gibi duruyor. Umarım finalde VAR Peru için kullanılır." dedi.

Thiago Silva ise, "Messi, bu sözleri hıncını almak için söylememiştir ama yine de üzgünüz. PSG ile onlara karşı oynadığımız ve 6-1 kaybettiğimiz maçta o, hakeme oynamıştı." şeklinde konuştu.