Messi: Hazard'ın Ronaldo'nun yerine geçmesi çok zor

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'da forma giyen Lionel Messi, çarşamba günü oynanacak El Clasico maçı öncesi verdiği röportajda açıklamalarda bulundu.

"HAZARD'IN BAŞKA ÖZELLİKLERİ VAR"

Hazard'ın Ronaldo'dan çok farklı olduğunu söyleyen Messi, "Hazard çok kaliteli bir futbolcu. Aynı zamanda dengesiz ancak Ronaldo'dan çok farklı olduğunu düşünüyorum, başka özellikleri var. Cristiano'nun yerine geçmek çok zor ama Hazard da çok iyi bir futbolcu." diyerek devam etti.

"ZİDANE'DAN BEKLENTİLER İLK GÜNKÜ GİBİ"

İnsanların çabuk unuttuğunu belirten Arjantinli, "Beni çok şaşırtıyor ama uzun zamandır bu işin içinde olduğum için biliyorum. İnsanlar çok çabuk unutuyor Zidane geri döndüğünde üst üste 3 Şampiyonlar Ligi'nin hiç bir önemi kalmadı. Sanki Real Madrid'de ilk günüymüş gibi taraftarın ondan bir şeyler bekleyeceğini o da biliyordu." diyerek sözlerini noktaladı.

Lionel Messi, bu sezon Barcelona formasıyla 16 maçta 14 gol 9 asist yaptı.