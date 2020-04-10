Messi: Henry'nin yüzüne bakmaya cesaret edemedim

Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi, eski takım arkadaşı Therry Henry hakkında açıklamalarda bulundu.
L'Equipe'e konuşan Messi, Henry'nin Arsenal'dan Barcelona'ya transfer olduktan sonra ilk karşılaştıkları anı anlattı.
''YÜZÜNE BAKMAYA CESARET EDEMEDİM''
Messi, Thierry Henry'ye karşı hayranlığını dile getirirken, ''Barcelona'ya transfer olduktan sonra soyunma odasına ilk geldiğinde Thierry Henry'nin yüzüne bakmaya cesaret edemedim. Onun için hissettiğim şey bir çeşit hayranlıktı. İngiltere'de yaptıklarını biliyordum ve artık aynı takımdaydık.'' dedi.
2007-2010 yılları arası üç sezon Barcelona forması giyen Thierry Henry, Katalan devinde 2 La Liga şampiyonluğunun yanı sıra Şampiyonlar Ligi zaferi de kazanmıştI.