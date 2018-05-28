Messi: İspanya için oynamayı hiç düşünmedim

İspanya formasını hiçbir zaman giymediyi düşündemidğini kaydeden yıldız oyuncu, kariyerinin sonlarında futbola başladığı Newell's Old Boys'da oynamak istediğini vurguladı.

Messi ayrıca özel hayatında karşılaştığı zorlukları da dile getirdi. Arjantin Ligi'nde bir süre de olsa oynamak istediğini söyleyen Lionel Messi, "Tekrar tekrar söylüyorum; Avrupa'da, Barcelona benim tek kulübüm olacak. Her zaman bir gün Arjantin'de futbol oynamak istedğimi söylüyorum. Olup olmayacağını bilmiyorum; ancak bu düşüncem var." dedi.

Alt yapısında futbola başladığı Newell's Old Boys'u forma giymek istediği kulüp olarak işaret eden Barcelonalı yıldız, "En azından orada 6 ay oynamayı isterim; ancak ne olacağını bilemezsiniz" diye konuştu.

"İSPANYA HİÇBİR ZAMAN AKLIMDAN GEÇMEDİ"

Arjantin taraftarları Dünya Kupası'na odaklanırken; Mavi Beyazlar'ın kaptanının İspanya adına oynayıp oynamaması tartışıldı. Konuyla ilgili olarak ise Messi, "Bir gün arkadaşımla konuşuyordum ve bana, 'İspanya'yı seçseydin Dünya Kupası şampiyonu olurdun" dedi. Ancak bu aynı şey olamazdı. İspanya'yı seçmek hiçbir zaman aklımdangeçmedi. Arjantin ile şampiyon olmak daha özel olurdu" ifadelerini kullandı.

Sosyal hayatıyla da ilgili konuşan Lionel Messi, "İnsanların bana davranışlarından dolayı minnettarım; ancak bazen habersizce gitmek istiyorum. Ailemle olmayı herşeyden daha fazla seviyorum ve onlarla normal takılmak istiyorum." şeklinde konuştu.

Kıyafet satın almayı sevdiğini kaydeden Messi, "Alışverişe gidemiyorum. Sadece internetten sipariş veriyorum. Bir alışveriş merkezine gitmeye çalıştığımda veya bir yerde gezintiye çıktığımda her zaman hızlı olmak zorundayım ve duramıyorum. Bir şey almaya gittiğimde alıp hemen oradan ayrılmak zorunda kalıyorum. Eşim Antonella veya çocuklarımla gittiğimde duramıyorsun. Durduğunuzda oradan ayrılamıyorsunuz. O zaman kafanı önüne eğmek zorunda kalıyorsun" sözleriyle özel hayatında yaşadığı zorlukları dile getirdi.

"BARCELONA'NIN ŞAMPİYONLUĞUNU MİLLİ TAKIMLA DEĞİŞTİRMEK İSTERDİM"

Dünya Kupası şampiyonluğunu da istediğini kaydeden Messi, "Barcelona'nın bir şampiyonluğunu Milli Takım'la değiştirmek isterdim. Arjantin ile Dünya Kupası'nı kazanmak benzersiz bir şey olurdu. Bu takıma inanıyorum, yetenekli ve deneyimli oyunculara sahibiz. Dünya Kupası'nda şampiyon olacağız mesajı vermek istemiyorum ancak en iyisiyiz. Bu gerçek." sözleriyle 2018 Dünya Kupası için umutlu konuştu.