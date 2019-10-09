Messi kendisine Tanrı denilmesinden rahatsız

Katalan radyosuna konuşan Lionesl Messi, en büyük rakibi Ronaldo, vergi kaçırma suçlaması ve Tanrı lakabı hakkında açıklamalarda bulundu.

"İSPANYA'DAN GİTMEK İSTEDİM"

Arjantinli yıldız oyuncu, 2017 yılında vergi kaçırma suçundan 21 ay hapis aldığı ve daha sonrası cezasının paraya çevrildiği yargı sürecinin, kariyerinin en kötü dönemi olduğunu söyledi.

Yıldız futbolcu, "Maliye ile sorun yaşadığım dönemde kafamda gitmek vardı. Sadece Barcelona'dan değil İspanya'dan da gitmek. Bana kötü muamele edildiğini hissediyordum ve burada devam etmek istemiyordum. Hiçbir resmi teklif almadım çünkü herkes burada devem etmek istediğimi biliyordu." ifadelerini kullandı.

"TANRI LAKABI ÇOK ABARTILI"

Evinde, kazandığı ödülleri ile diğer futbolculardan aldığı formaların bulunduğu bir müzesi olduğunu kaydeden Messi, bazı futbolseverlerin kendisini "Tanrı" gibi görmesinden hoşlanmadığını söylerken, "Kötü bir şey olarak söylemediklerini biliyorum ama böyle demeleri çok abartılı. Özellikle her şeyi dinleme ve kopyalama yaşında olan çocuklarım için iyi değil. Çocuklarım maçta bana, 'Haydi Leo Messi' diyorlar." şeklinde görüş belirtti.

Arjantinli süperstar, ezeli rakipleri Real Madrid'in her zaman güçlü olduğunu, ancak Cristiano Ronaldo'nun yokluğunu hissedeceğini savundu.

Messi, şu an İtalyan ekibi Juventus'ta forma giyen Ronaldo için, "Madrid'de devam etmesini isterdim. Aramızdaki rekabete ve El Clasico'ya her zaman bir artısı oluyordu." açıklamasında bulundu.