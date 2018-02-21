Messi listeye Chelsea'yi de ekledi

İngiltere'nin başkenti Londra'da oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Chelsea ile Barcelona 1-1 berabere kaldı.
MESSİ CHELSEA'YE DE GOL ATTI
Ev sahibi ekibin Willian'ın attığı golle 1-0 öne geçtiği maçta, İspanya temsilcisi Barcelona, Lionel Messi ile karşılık verdi.
Lionel Messi, Chelsea’ye karşı 9 maç, 730 dakikalık suskunluğunu bozdu ve Maviler’e 30. şutunda ilk golünü attı.
122 MAÇTA 98 GOL ATTI
Bugüne kadar UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 122 maçta 98 gole imza atan Messi, bu organizasyonda sadece Inter, Benfica, Atletico Madrid, Liverpool, Udinese ve Rubin Kazan'a karşı sahaya çıktığı müsabakalarda gol atamadı.