Messi: Maçları seyircisiz oynamak zor olacak

Kariyerinde altı kez Ballon d'Or ödülüne layık görülen Lionel Messi, Barcelona ile sayısız başarılar yaşadı.

Bu sezon da Messi'nin önderliğindeki Barcelona, La Liga'da en yakın rakibi Real Madrid'in önünde liderlik koltuğunda oturuyor ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de yoluna devam ediyor.

''BOŞ STADYUMLARA HAZIRLANMAMIZ GEREKİYOR''

32 yaşındaki oyuncu, bir giyim firmasının konuğu oldu ve futbolda yaşanan zorunlu gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu.

Lionel Messi'nin açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

''La Liga'da sezonun seyircisiz tamamlanacak olması bazı zorlukları da beraberinde getirecek. Boş stadyumlar önünde futbol oynamaya hazırlanmamız gerekiyor. Seyircisiz maçlar futbolda nadir karşılaştığımız bir durum ama geri döndüğümüz takdirde böyle şeyler olması çok normal.

''FARKLI BİR TECRÜBE YAŞAYACAĞIZ''

Zihinsel güç ve dayanıklılık spor için sanıldığından çok daha önemli. Sporcuların her maça hazırlanması için gerekli bir şey. Maçlar yeniden başladığında hazırlanmak için vaktimiz olacak. Teknik olarak aynı sezona devam edeceğiz ama oyunculara ve takımlara farklı bir tecrübe olarak gelecek.''