Messi, Maradona'yı geçti

İsmi sık sık Cristiano Ronaldo ile kıyaslanan Arjantin'in yıldızı Lionel Messi, takımının Nijerya'yı 2-1 yenerek son 16 vizesi aldığı maçta ilk golü kaydetti.

Dünya Kupası'ndaki ilk, turnuvanın 100. golünü kaydeden Barcelona'lı yıldız, tarihe geçti. Messi, Diego Maradona (1982,1986 ve 1994) ile Gabriel Batustuta'nın (1994,1998 ve 2002) ardından Arjantin Milli Takımı ile üç farklı Dünya Kupası'nda (1994, 1998 and 2002) gol atan 3. oyuncu oldu.

MESSI, MARADONA'YI GEÇTİ

Arjantin, üst üste, 4 Dünya Kupası'nda son 16'ya kalırken; takımının en etkili ismi olan Messi, Dünya Kupası tarihinde 107. çalımını attı ve Diego Maradona'yı (105) geçerek, 1966'dan bu yana Dünya Kupası'nda en fazla çalım atan oyuncu unvanını elde etti.

Lionel Messi, Dünya Kupası'ndaki gol hasretini sona erdirdi. En son 2014 grup maçında yine Nijerya'ya karşı oynanan maçta 2 gol kaydeden Messi, 660 dakika sonra golle tanıştı. 2018 Dünya Kupası'nın 100. golünü atan Messi ilginç bir tesadüfü sürdürdü. Arjantinli yıldız, son üç Dünya Kupası'nda 100. golü atan 3. Barcelona'lı futbolcu oldu. Zira Güney Amerika'da düzenlenen 2010 Dünya Kupası'nda Iniesta, Brezilya'da düzenlenen 2010 Dünya Kupası'nda da Neymar 100. golü kaydetmişti.