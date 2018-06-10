Messi milli takımdaki kariyerini değerlendirdi

Arjantin Milli Takımı ile 2018 Dünya Kupası'nda şampiyonluk hedefleyen Lionel Messi, kupanın ardından emekli olabileceğini belirtti.

''NASIL BİTECEĞİNE BAĞLI''

30 yaşındaki yıldız futbolcu, son Dünya Kupası'na çıkıp çıkmayacağı sorusuna ''Bilmiyorum. Bu Dünya Kupası'nın nasıl biteceğine bağlı. Arjantin ile son 3 finali kaybetmemizin ardından basında eleştiriler ağırlaştı. Önemli olan kazanmak evet ama bu 3 finale de gelmek kolay değildi.'' diye konuştu.

''KİMSEYİ KISKANMIYORUZ''

Dünya Kupası'nda takımına güvendiğini söyleyen Messi, ''Turnuvada çok iyi oyuncular olacak ama biz de çok kaliteli oyunculara sahibiz. Kimseyi kıskanmıyoruz.'' sözlerini kullandı.