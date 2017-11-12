Messi: Milli Takım'ı bırakmayı düşünmedim

Arjantin'in geçtiğimiz ay Ekvador'u 3-1 yenerek Dusya'da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanması sonrası Lionel Messi, turnuvaya katılamama durumunda milli takımı bırakmayı hiçbir zaman düşünmediğini söyledi.

"DÜNYA KUPASI'NA KATILAMAMAK FELAKET OLURDU"

Dünya Kupası'nı kaçırmaları durumunda mevcut kadro için her şeyin sonu olabileceğini söyleyen Messi, "Dünya Kupası'na katılamamak aptalca olurdu. Dürüstçe söylüyorum, neler olabileceğini hiç düşünmedim çünkü bu herkes için felaket olurdu'' dedi.

Rusya'daki turnuvanın kendisinin katılacağı son Dünya Kupası olacağı söylentilerine cevap veren 30 yaşındaki futbolcu, “Genellikle geleceğe bakmam. Dünya Kupası sonrası neler olacak bilmiyorum. Burada en iyimizi göstermeye ve kalan zamanda gelişmeye devam edeceğiz. Dünya Kupası'na çok az bir zaman kaldı. Daha sonrası için hep birlikte neler olacak, göreceğiz'' ifadelerini kullandı.