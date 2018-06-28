Barcelona ile kazandığı başarılar ve müthiş kişisel başarılara rağmen Arjantin Milli Takımı'nda bir türlü istenilen performansı gösteremeyen Messi, Rusya'da sahaya çıktığı ilk iki maçta da hayal kırıklığı yaratmıştı.

İLK GOLÜNÜ ATTI

Grubunda 1 puanı bulunan ve elenmenin eşiğinde olan Arjantin'in yine de tek umudu Messi'nin bireysel yeteneği ile Nijerya karşısında gerekeni yapmasıydı ve öyle de oldu. Messi Nijerya karşısında şeytanın bacağını kırdı.

Messi muhabirin verdiği muskayla maça çıktı ViDEO

MUHABİRİN VERDİĞİ MUSKAYI ÇORABINDA TAŞIDI

Ancak Arjantinli yıldızın Nijerya maçındaki performansında dışarıdan da destek aldığı ortaya çıktı. Gazeteci Rama Pantorotto'dan çok özel bir destek.

Arjantinli gazeteci Pantorotto, Nijerya maçından önce astrolog olan annesi Maria Kosmica'nın uğursuzluğa karşı iyi gelmesi için hazırladığı muskayı Lionel Messi'ye verdi.

MAÇ SONU GÖSTERDİ

Muskayı Pantorotto'dan alan Messi karşılaşmada çok kritik bir gol atarken, Arjantin de gruptan çıkmayı başarmıştı. Herkesin merak ettiği konu ise Messi'nin muskayı üzerinde taşıyıp taşımadığıydı.

Messi maç sonu, kamerların bulunduğu koridorda Pantorotto'ya rastladı ve ona teşekkür ederek sol çorabında taşıdığı muskayı gösterdi.

Gazeteci Rama Pantorotto, Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Sevgili anneciğim Maria Kosmica uğursuzluğa iyi gelen bir hediye gönderdi. Lionel Messi'nin onu sol ayak bileği üzerine bağladığını görünce çok duygulandım" dedi.