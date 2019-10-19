Messi: Neymar'ın Barcelona'ya geri dönüşünü çok isterdim

Transfer döneminde Barcelona'nın kadrosuna katmak için uğraş verdiği Neymar hakkında Lionel Messi'den çarpıcı bir açıklama geldi.

Lionel Messi, Neymar'ın geri dönmesini çok istediğini ancak bunun zor olacağını sürecin başından beri bildiğini söyledi.

Barcelona'da Neymar'ı istemeyen insanların olduğunu vurgulayan Messi, "Neymar ile konuşmaya devam ediyoruz. Barcelona'ya dönmesini isterdim ama zor olduğunu da biliyordum. Kulüpteki pek çok insan, onun geri gelmesini istemedi. Ancak sportif anlamda çok iyi bir transfer olurdu" dedi.

"BARCELONA NEYMAR'I GERİ GETİRMEK İÇİN HER ŞEYİ YAPMADI"

Messi daha önce Neymar hakkında "Neymar'ın Barcelona'ya geri dönüşünü çok isterdim. Dürüst olmak gerekirse, Barcelona Neymar'ı geri getirmek için her şeyi yaptı mı bilmiyorum. Ayrıca, Paris Saint-Germain ile pazarlık yapmak da çok zorlu bir iş" şeklinde konuşmuştu.

Paris Saint-Germain'den ayrılmak istemesine karşın transferi gerçekleşmeyen Neymar, Ligue 1'de bu sezon 5 maça çıktı ve 4 gol attı.