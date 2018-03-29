Messi otel işine girdi

Barcelona ve Arjantin'in süperstarı Lionel Messi, otel işletmeciliğine el attı.

Messi'nin İspanya'nın gözde tatil bölgelerinden Ibiza'da Hotel Es Vive adlı bir oteli 29.5 milyon euroya satın aldığı belirtildi.

ODA FİYATLARI 600 EUROYU BULUYOR

Ibiza'nın Figueretas sahilinde bulunan 52 odalı, lüks havuzlu ve barı bulunan 4 yıldızlı oteli satın alan Messi, oda fiyatlarını ise 226 eurodan başlattı. Messi'nin otelinin odaları 600 euroya kadar çıkıyor.

RONALDO'DAN ÖNCE DAVRANDI

İngiliz basını ise Cristiano Ronaldo'nun da aynı bölgeden otel satın almak istediğini ancak Messi'nin daha çabuk davranarak Figueretas sahilinden otel aldığını belirtti. Cristiano Ronaldo'nun da otel işletmeciliği ile ilgilendiği, Portekiz'de Funchal ve Lizbon'da otelleri olduğu biliniyor.

Messi'nin daha çok otel satın almak istediği, Madrid, New York ve Marakeş'ten otel almayı planladığı kaydedildi.