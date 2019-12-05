Messi: Oyumu Mane'ye vermemin bir sebebi var

Arjantinli süper yıldız Lionel Messi, Ballon d'Or oylamasında neden Sadio Mane'ye oy verdiğini açıkladı.

Mane'yi izlerken keyif aldığını belirten Messi, "Bu sezon gerçtekten inanılmaz oyuncular vardı ama ben Mane'yi seçtim çünkü onu izlerken çok eğleniyorum ve keyif alıyorum. Yine de seçim yapmak çok zordu. Bu sezon Liverpool ile inanılmaz bir performans ortaya koydu." diyerek sözlerini tamamladı.

6. kez Ballon d'OR'u kazanması hakkında da konuşan Leo Messi, "Şampiyonlar Ligi ve Ballon d'Or birlikte güzel. Sanırım Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak Ballon d'Or'u almak için yeterli krediyi kazandırır. Ancak takım başarısının her şeyden önemli olduğu çok açık ve bunun için futbol oynuyoruz" ifadelerini kullandı.

Her kazandığı Ballon d'OR'un kendisi için özel bir anlamı olduğunun da altını çizen Messi, "Ballon d'Or'u 2009'dan 2012'ye kadar üst üste kazanmak bu ödülü benim için tabi ki önemsizleştirmedi. Tekrar ediyorum hepsi benim için çok özel. Bu ödülü tam 10 yıl sonra kazanmak da benim için çok önemli bana kariyerimin uzunluğunu gösteriyor çünkü rekabet ettiğim oyuncular da çok güçlü oyuncular" şeklinde konuştu.