Messi, Ronaldo ve Neymar'ın Kobe'yle ilgili sözleri

Basketbol dünyasının efsane ismi Kobe Bryant, helikopter kazasında hayatını kaybetti.

Kobe'nin ölüm haberinin ardından paylaşım yapanlar arasında Lionel Messi, Neymar ve Crsitiano Ronaldo da vardı.

LIONEL MESSİ

Messi, çok üzgün olduğunu belirttiği açıklamasında şunları söyledi: "Kalbim ailesi ve sevenleriyle. Seninle tanışmak ve güzel zamanlar geçirmek bir zevkti. O bir dahiydi."

CRISTIANO RONALDO

Cristiano Ronaldo ise yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Kobe ve kızı Gianna'nın ölümlerinin yürek parçalayan haberini aldım ve çok üzgünüm. Kobe birçok kişiye ilham kaynağıydı ve gerçek bir efsaneydi. Kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine, arkadaşlarına başsağlığı dilerim."

NEYMAR

Neymar'ın sözleri ise şu şekilde: "Spor, taraftarlar ve Kobe'yi sevenler için acı bir gün. Elleriyle efsane olan kahraman Kobe'ye spor dünyasına kattıkları için teşekkür ederim. Tanrı tüm arkadaşlarına ve ailesine sabır versin."