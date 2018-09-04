Messi: Ronaldo'nun gitmesine çok şaşırdım

Lionel Messi, Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid'den ayrılması ve Juventus'a gitmesini Catalunya Radio'ya değerlendirdi.

Cristiano Ronaldo'suz Real Madrid'i değerlendiren Messi, "Cristiano Ronaldo'nun yokluğu Real Madrid'i daha güçsüz yapmıyor ama Juventus, Şampiyonlar Ligi'nin en büyük favorisi haline geldi." ifadelerini kullandı.

ÇOK ŞAŞIRDIM

Messi, "Dürüst olmam gerekirse Juventus'a gittiğini duyunca çok şaşırdım. Onu Madrid'in dışında düşünmezdim." diyerek sözlerini sürdürdü.

Arjantinli süperstar, "Bugünlerde futbolcular, bir kulübe bağlı kalmaktan ziyade, daha çok para için kariyerlerini sürdürüyorlar." yorumunu yaptı.

MESSI, 34 YAŞINDA BIRAKABİLİR

2021'e kadar kontratı olan ve kontratı bittiğinde 34 yaşına gelecek olan Lionel Messi, "Bu sözleşmem sona erene kadar futbol oynayacağım. Ardından kulüp ile oturup konuşacağız ve futbola devam edip etmeyeceğimi düşüneceğiz." diyerek sözlerini noktaladı.