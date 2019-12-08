Messi, Ronaldo'yu geçti

La Liga’nın 16’ncı haftasında Barcelona evinde konuk ettiği Mallorca’yı Lionel Messi’nin hat-trick yaparak lig tarihine geçtiği maçta 5-2 mağlup etti.
Karşılaşmada Barcelona’ya galibiyeti getiren golleri 7’nci dakikada Griezmann, 17, 41, 83’üncü dakikalarda Lionel Messi ve 43’üncü dakikada Luis Suarez kaydetti.
Konuk takımın golleri ise 35’inci ve 64’üncü dakikalarda Ante Budimir’den geldi.
Bu galibiyetle puanını 34’e çıkaran Barcelona averajla Real Madrid’den liderliği alırken, Mallarco ise 14 puanla 17’nci sırada kaldı.
MESSİ, LA LİGA TARİHİNDE EN ÇOK HAT-TRİCK YAPAN OYUNCU OLDU
Barcelona’nın Arjantinli süper yıldızı Lionel Messi, Mallorca karşısında attığı 3 gol ile La Liga tarihinde en çok hat-trick yapan oyuncu oldu.
Arjantinli yıldız La Liga'daki 35’inci hat-trick’ini yaparak Cristiano Ronaldo’yu (34) geride bıraktı. Messi ayrıca bu maçta attığı gollerle ligdeki 12’nci golüne ulaşarak gol krallığı zirvesini Real Madridli Karim Benzema’dan aldı.