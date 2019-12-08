Messi, Ronaldo'yu geçti

Sivasspor, Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'la yeni kontrat için masaya oturmak istiyor. Oyuncular teklifi kabul etmezse devre arasında satılmaları gündeme gelecek.

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Rihanna'nın Muslera tweeti paylaşılıyor

Muslera, Alanyaspor karşısında gösterdiği müthiş performansla bir kez daha alkış aldı. Maçın ardından akıllara gelen ise Rihanna'nın 2014 yılında Muslera'yı öven tweeti oldu.