Messi: Ronaldo'yu özlüyorum

Copa America turnuvası için Arjantin Milli Takımı'nın kampında bulunan Lionel Messi, ülkesinin basınına açıklamalarda bulundu.

Dünya Kupası ve Copa America finalleri oynamasına karşın henüz milli takımda kupa kazanamayan Lionel Messi, konu hakkında kısa bir açıklama yaptı.

"EMEKLİ OLMAK İSTEMİYORUM"

Lionel Messi, "Arjantin ile bir kupa kazanmadan emekli olmak istemiyorum. Hep denemeye devam edeceğim. Her düştüğümde savaşmak için tekrar ayağa kalkacağım" şeklinde konuştu.

REAL MADRİD RONALDO'YLA DAHA GÜÇLÜYDÜ

Cristiano Ronaldo'ya övgülerde bulunan Arjantinli yıldız, "Real Madrid, Ronaldo ile daha güçlüydü. Her sezon onlar için 50 gol attı. Tüm La Liga gibi onu ben de özlüyorum. Aramızda asla savaş yok ama sağlıklı bir rekabet var. Daha iyi olmam için beni motive ediyor" ifadelrini kullandı.

Barcelona ile 34 kupa kazanan 31 yaşındaki futbolcu, 5 kez de Ballon d'Or ödülünün sahibi oldu.