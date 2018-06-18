Messi, Sampaoli'den kadroyu değiştirmesini istedi

Rusya'daki Dünya Kupası'nda favori adayları arasında gösterilen Arjantin Milli Takımı, ilk maçında İzlanda ile 1-1 berabere kalarak beklentilerin altında kaldı.

Özellikle takımın yıldızı Messi, mücadelede penaltı atışından yararlanamayınca eleştirilerin hedefi haline geldi.

İzlanda beraberliğinin ardından takım kaptanı Messi, teknik direktör Sampaoli'yle bir toplantı gerçekleştirdi. Yıldız futbolcu yapılan görüşmede kadroda değişiklik yapılmasını istedi.

"3 FUTBOLCUNUN YEDEĞE ÇEKİLMESİNİ SÖYLEDİ"

İspanyol basınına yansıyan haberlere göre, Arjantinli yıldız teknk direktör Sampaoli ile yaptığı görüşmenin ardından İzlanda maçının 11'inde forma giyen oyuncularından Lucas Biglia, Di Maria ve Meza'nın yerine Banega, Pavon ve Dybala'nın takıma girmesini ve bu şekilde hücum hattında daha etkin olacaklarını söyledi.

Tecrübeli teknik adamın Messi'nin bu isteklerine nasıl bir karşılık vereceği ise merak konusu.

"HİÇBİR ŞEY BİTMİŞ DEĞİL"

Arjantin'in yıldız futbolcusu Messi maçın ardından yaptığı açıklamada, "Elbette kazanmak için sahaya çıktık. İlk golü attık ama İzlanda'nın golünden sonra oyunda her şey değişti. Rakip çok sıkı savunma yaptı ve bu yüzden boş alan bulamadık. Her şeye rağmen galibiyet için ayağımıza gelen bir fırsat vardı. Ancak ben penaltıyı kaçırdım ve bunun için üzgünüm. Genel anlamda galibiyeti hak ettiğimizi söyleyebilirim. Yine de hiçbir şey bitmiş değil. Bir sonraki maça hazırlanacağız." dedi.