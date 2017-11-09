Messi şampiyon olurlarsa 68 kilometre yol yürüyecek

Dünya Kupası'na katılım hakkını son maçta elde edebilen Arjantin, finallerde başarıya ulaşması durumunda yıldız futbolcularının ilginç eylemine sahne olacak.

Güney Amerika elemelerinden güç bela çıkmalarına karşın Rusya'daki turnuvanın en önemli favorilerinden bir tanesi olan Tangocuların yıldız ismi Lionel Messi, kupayı kazanmaları halinde kendisini yollara vuracak.

68 KİLOMETRE YOL YÜRÜYECEK

Dünya şampiyonu olmaları halinde Barcelonalı futbolcu, memleketi Rosario'dan San Nicolas'a kadar yürüyeceğini söyledi.

Yürüyerek yaklaşık 14 saatte aşılması beklenen 68 kilometrelik yol, Messi'nin Rosario'daki evinden başlayacak.

Dev yürüyüşün sözünü verenler arasında Arjantin Milli Takımı'nın bir diğer önemli ismi Sergio Aguero da bulunuyor.