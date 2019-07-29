Messi ve arkadaşları Ibiza'da tatilde

Avrupa'da yeni sezona sayılı günler kala takımlar kamp çalışmalarını sürdürüyor. Antrenmanlardan fırsat bulan futbolcular ise yaz bitmeden tatilin tadını çıkarmaya devam ediyor.

IBIZA'DA EĞLENDİLER

Yorucu geçecek yeni sezon öncesi dünya yıldızları Ibıza'da eşleri ve arkadaşlarıyla eğleniyor.

Barcelona'nın yıldızları Messi, Suarez ve Alba'nın yanı sıra Fabregas da Ibiza'da tatil yapıyor. Dünyanın sayılı yıldızları arasında bulunan futbolcular, eşleri ve arkadaşlarıyla doyasıya eğlendi.

Ibiza'da her yıl düzenlenen çılgın partilerden birine katılan deneyimli futbolcular, takipçileriyle fotoğraf paylaşmayı da ihmal etmediler.