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Messi yeniden milli takımda

Lionel Messi, 2018 Dünya Kupasının ardından ilk kez milli takım kadrosuna davet edildi.

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 Arjantin'nin Venezuela ve Fas ile oynacağı dostluk maçlarının aday kadrosu açıklandı. Kadroda Lionel Messi'nin yaklaşık 9 ay sonra milli takıma çağrılması dikkati çekti.

EN SON DÜNYA KUPASINDA OYNAMIŞTI

Messi son olarak, 30 Haziran 2018'de Rusya'daki Dünya Kupası'nın çeyrek finalinde Arjantin'in Fransa'ya 4-3 yenildiği maçta milli formayı giymişti. Diğer yandan İspanyol basını, Messi'nin sadece 22 Mart'ta Madrid'deki Wanda Metropolitana Stadı'nda yapılacak Venezuela maçında forma giyeceğini ancak Tanca'daki Fas maçına gitmeyeceğini iddia etti.

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