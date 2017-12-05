Messi yılda 70 milyon euro kazanacak

5 yıllık kontratın toplam maliyeti 350 milyon euro. Messi'nin geliri, imaj hakları ve bonuslar hariç 2021'e kadar yılda net 35 milyon euro.

Lionel Messi, kendisini 2021'e kadar Barcelona'ya bağlayan sözleşmeyi geçtiğimiz günlerde resmen imzalamıştı. İspanyol El Mundo Gazetesi, bu kontratın detaylarını açıkladı. Bu na göre Messi 100 milyon euro imza parasını 5 yılda 20'şer milyon euro olarak alacak. Arjantinli yıldızın yıllık ücreti de 50 milyon euro olarak belirlendi.

5 YILLIK MALİYETİ 350 MİLYON EURO

Böylece Messi'nin Barcelona'ya 5 yıllık maliyeti 350 milyon euroyu bulacak. Futbolcunun eline imaj hakları ve bonuslar hariç yılda net 35 milyon euro geçecek. Diğer bir deyişle Messi, 2021'e kadar her gün 95 bin 890 euro, her dakika 3.995 euro kazanacak. Ancak Messi'nin bu maliyeti Barcelona'nın maaş giderini bütçesinin % 84'üne çıkaracak. UEFA, % 70'e kadar limit tanıyor.