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Messi yıldızlaştı Barça 4 attı

Barcelona'nın deplasmanda Real Betis'i 4-1 yendiği maçta hat-trick yapan Messi, birbirinden güzel goller atarak bir kez daha herkesi kendine hayran bıraktı.

Messi yıldızlaştı Barça 4 attı
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İspanya Ligi'nin 28. haftasında lider Barcelona deplasmanda Real Betis'e konuk oldu. Messi'nin yıldızlaştığı mücadeleyi Barça 4-1 kazanarak şampiyonluk yürüyüşüne devam etti.

FRİKİK, AŞIRTMA, MESSİ RESİTALİ

Karşılaşmanın ilk golünü Arjantinli yıldız frikikten kaydetti. Harika bir vuruşla takımını öne geçiren Messi'nin bu golü aynı zamanda ilk yarının da skorunu belirledi.

İkinci yarıda Messi farkı 2'ye çıkarırken, Suarez'le durum 3-0'a geldi. Betis'in maçı 3-1'e getiren golünün ardından sahneye yine süper yıldız Messi çıktı.

83. dakikada Betis ceza sahasında topla buluşan deneyimli futbolcu, sol ayak üstüyle yaptığı sıradışı aşırtma vuruşuyla maçın sonucunu belirledi. Sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrılan Barcelona, Atletico Madrid'in 10 puan önünde zirvede yer alıyor.

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