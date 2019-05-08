1 Fabinho: Köpek gibi mücadele ettik Maç boyunca Messi'ye yakın oynadığını söyleyen Fabinho, "Tüm takım köpek gibi mücadele etti. Finale çıktığımız için çok mutluyuz" dedi.

2 Beşiktaş, Bülent Yıldırım'ı protesto edecek Beşiktaşlı futbolcular, Bülent Yıldırım'ın derbideki kararlarına tepki göstermek için, Alanyaspor'la oynanacak maçta başlama vuruşunun ardından bir dakika hareketsiz kalacak.

3 Fatih Terim'in heykeli dikiliyor Galatasaray yönetimi, sarı-kırmızılı ekibin şampiyon olması durumunda TT Stadı'nın önüne Fatih Terim'in heykelini dikecek.

4 Messi yine finali göremedi 3-0'ın rövanşında Liverpool'a 4-0 yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Barcelona'da yıldız futbolcu Lionel Messi adeta yıkıldı.

5 Abdülkadir Ömür'ün iftar paylaşımı Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür, ailesiyle birlikte iftar sofrasında çekildiği fotoğrafı sosyal medyadan paylaştı.

6 Cüneyt Çakır hatasız maç yönetti Liverpool'un tarihi bir geri dönüşle Barcelona'yı 4-0 yenerek finale çıktığı maçın kahramanlarından biri de FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır oldu.

7 Liverpool'dan tarihi geri dönüş UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final ikinci maçında Liverpool, Katalan Barcelona'yı sahasında konuk etti. İlk maçı 3-0 kaybeden Liverpool inanılmazı başararak rakibini 4-0'lık skor ile eledi.

8 Galatasaray Babel'le anlaştı Galatasaray yeni sezon öncesi ilk transferini gerçekleştiriyor. Sarı Kırmızılılar, Beşiktaş'ın eski futbolcusu Ryan Babel ile 3 yıllık sözleşme yapmaya hazırlanıyor.

9 Fikret Orman sahaya sürülen 11'den şikayetçi Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Galatasaray derbisinde sahaya çıkan ilk 11'i görünce çok sinirlendi. Orman'ın "Kagawa, Quaresma ve Adriano varsa önce bunlar kadroya yazılır" dediği öğrenildi.