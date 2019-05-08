Messi yine finali göremedi

Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Liverpool ile Barcelona karşı karşıya geldi.
İlk karşılaşmayı 3-0 kazanan Katalan ekibi, mücadele öncesi kesin favori olarak gösterilese de maç hiç de öyle başlamadı.
İlk dakikadan son dakikaya kadar oyunun kontrolünü elinde tutan İngiliz devi, Origi (2) ve Wijnaldum'un (2) golleriyle karşılaşmayı 4-0 kazanarak finale yükselmeyi başardı.
İSPANYOL TARAFTARLAR AĞLADI
90 dakika boyunca vasatı aşamayan Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi ise son düdükle birlikte adeta yıkıldı.
Son 4 yıldır takımını finale taşıyamayan 31 yaşındaki futbolcu üzgün bir şekilde soyunma odasının yolunun tuttu. İngiltere'ye büyük umutlarla gelen İspanyol taraftarlar ise maç sonu gözyaşlarını tutamadı.