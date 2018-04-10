Messi'den 40. hat-trick

İspanya'da lider Barcelona, Leganes'i 3-1 yenerken; Real Madrid ile 1-1 berabere kalan en yakın takipçisi Atletico Madrid ile arasındaki puan farkını 11'e çıkardı.

Bitime 7 hafta kala yenilgisiz yoluna devam eden Barcelona'nın bu istatistiğin arkasındaki en büyük güç Lionel Messi oldu.

30 KUPA KAZANDI

Barcelona'da 14. sezonunu geçiren Lionel Messi, oynadığı 629 maçta 546 gole imza attı. 0.86 gol ortalaması yakalayan Messi, 446. kez sahadan galibiyetle ayrıldı ve 30 da kupa kaldırdı.

İlk hat-trick'ini, 10 Mart 2007'de Santiago Bernabeue'de oynanan ve 3-3 biten Real Madrid karşısında gerçekleştiren Messi, o tarihten sonra ligde 29, Şampiyonlar Ligi'nde 7, Kral Kupası'nda 3 ve İspanya Süper Kupası'nda da 1 kez üçleme yaptı.

Bu 40 hat-trick içinde üçten fazla gol attığı karşılaşmalar da oldu.

LEVERKUSEN'E 5 GOL ATTI

Arjantinli, Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'nın Bayer Leverkusen'i 7-1 yendiği maçta rakip ağlara 5 gol attı.

Messi, Valencia, Espanyol, Ossasuna, Eibar ve Arsenal karşısında ise ağları 4'er kez havalandırdı.

Leganes, Messi'nin hat-trick yaptığı 25. takım olarak istatistiklere geçti. 30 yaşındaki oyuncu en çok hat-trick'i ise 4 kezle Valencia karşısında gerçekleştirdi.

Lionel Messi; Espanyol, Osasuna, Atletico karşısında 3; Real Madrid, Sevilla, Malaga, Granada, Deportivo ve Rayo Vallecano karşısında da 2'şer kez üçleme gerçekleştirdi.

Bu sezon Lig'de 29, Şampiyonlar Ligi'nde 6, İspanyo Kupası'nda 3 ve İspanya Süper Kupası'nda 1 gol atan Messi, bir takvim yılında 40 gole ulaşmaya çok yaklaştı. Messi, bir kez daha ağları havalandırdığı takdirde, üst üste 9 sezonda da 40 gol ve üzeri gol atacak.

2011-12 sezonunda 73 gol atan Messi, en iyi gol istatistiklerini ise o sezon gerçekleştirmişti.