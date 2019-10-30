107,603 kez izlendi

33,315 kez izlendi

Halit Kurt: Fatih Terim de dövüyor

20,097 kez izlendi

14,150 kez izlendi

7,850 kez izlendi

Aykut Kocaman: Serkan olsaydı daha farklı olabilirdi

29,076 kez izlendi

Gol attık diye sevinirken gol yiyen kaleci

10,917 kez izlendi

5,414 kez izlendi

3,082 kez izlendi

1,558 kez izlendi

1 Messi'den 50. frikik golü İspanya 1. Futbol Ligi'nde Barcelona, Valladolid'i 5-1 yenerken, maçta 2 gol atan Lionel Messi, kariyerindeki 50. frikik golüne imza atmış oldu.

2 Anadolu Efes Avrupa Ligi'nde Kızılyıldız'ı yendi THY Avrupa Ligi 5. hafta maçında Anadolu Efes, sahasında Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız mts'yi mağlup etti.

3 Konyaspor Türkiye Kupası'ndan elendi Konyaspor, 2. Lig ekibi Eyüpspor'a 103. dakikada yediği golle 1-0 mağlup oldu ve Türkiye Kupası'na veda etti.

4 Falcao yine takımdan ayrı çalıştı Galatasaray'da yaklaşık 1 aydır takımla birlikte antrenman yapmayan Radamel Falcao, yine fizyoterapistler eşliğinde özel bir çalışma yaptı.

5 Fatih Terim'den gençlere mesaj: Hazır olun Beşiktaş derbisi sonrası genç futbolculara şans vereceğini söyleyen Fatih Terim, yaşları 17 ila 19 arasında değişen oyuncularla bir toplantı yaparak "Oynamaya hazır olun" dedi.

6 Ibrahimovic: İspanya'ya geri dönüyorum Sosyal medya hesabından bir video yayınlayan 38 yaşındaki yıldız futbolcu Ibrahimovic, İspanya'ya geri döneceğini duyurdu. Ibra'nın hangi takımın formasını giyeceği henüz bilinmiyor.

7 Sakat futbolcuların sahalara dönüş tarihleri Süper Lig'de 9 hafta geride kalırken, birçok futbolcu ağır sakatlıklar yaşadı. Dorukhan, Abdülkadir ve Emre Akbaba gibi isimlerin sahalara dönüşü şubat ayını bulacak.

8 Göztepe'de Tamer Tuna dönemi sona erdi Süper Lig ekiplerinden Göztepe, teknik direktör Tamer Tuna'nın istifa ettiğini açıkladı.

9 Kruse: İstiklal Marşı'nı şov yapmak için okumadım Alman yıldız Max Kruse, Fenerbahçe'nin YouTube hesabına 29 Ekim'e özel açıklamalar yaparken, İstiklal Marşı'nı bir kez daha okudu.