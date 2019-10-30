Messi'den 50. frikik golü

Lige istediği gibi başlayamayan Katalan ekibi, 10. hafta mücadelesinde Valladolid'i Camp Nou'da ağırladı.
CLEMENT BAŞLADI, SUAREZ BİTİRDİ
Maça hızlı başlayan ev sahibi takım, 2. dakikada Clement Lenglet'in golü ile öne geçti. Valladolid 15. dakikada Kiko Olivas'ın attığı golle skoru eşitlese de Barcelona, 29. dakikada Arturo Vidal, 34 ve 72. dakikalarda Lionel Messi ve 77. dakikada Luis Suarez'in attığı gollerle maçtan 5-1 galip ayrıldı.
Bu sonuçla puanını 22'ye çıkaran Barcelona ligde 1. sıraya yerleşirken, Valladolid 14 puanda kaldı.
MESSİ'DEN 50. FRİKİK GOLÜ
Barcelona'da 44, Arjantin milli formasıyla 6 frikik golü atan Lionel Messi, Valladolid'e karşı kaydettiği golle, 50. frikik golüne imza attı.