Messi'den Arda yorumu: Şanssız bir dönem geçiriyor

La Liga ekiplerinden Barcelona forması giyen Lionel Messi, kariyerindeki dördüncü "Altın Ayakkabı" ödülünün sahibi oldu.

Ödül töreni sonrası Fanatik gazetesinden Mehmet Çağrı Davran’a konuşan Barcelonalı yıldız Arda Turan’ın durumu ve Ronaldo ile rekabetini anlattı.

ÇOK KALİTELİ BİR FUTBOLCU

Arda Turan'ın çok eleştirildiğini bildiğini söyleyen Messi, "Arda Turan’ı ülkesinde çok eleştirdiklerini biliyorum. Ancak Arda kalitesi çok yüksek olağanüstü bir oyuncu. Ne yazık ki şanssız bir dönem geçirdi. Süreklilik ve güven konusunda sıkıntıları oldu. Sonuçta her oyuncu takımında yüksek performans göstermek ister. O Atletico’dan buraya geldi. Orada farklı bir pozisyonda oynuyordu. Burada ise daha farklı bir bölgede oynamaya çalışıyor. Elbette her hafta en iyisini yapmak kolay değil. Tekrar oynamaya ve kendine olan güvenini kazandığında her şey onun için daha iyi olacak. Bizim için çok faydalı bir futbolcu" dedi.