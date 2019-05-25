Messi'den Griezmann sorusuna ilginç yanıt

FC Barcelona'nın Kral Kupası finalinde Valencia ile oynayacağı maç öncesi Lionel Messi'ye Antoine Griezmann transferi hakkında soru geldi.

Özellikle Katalan basınında Antoine Griezmann'ın futbolcular tarafından veto edildiği ve bunun yönetime iletildiği yazılmıştı. Ayrıca, Barcelonalı taraftarların da geçen yaz gelmeyi reddetmesi ve Camp Nou'da oynanan maçta tribünlere yaptığı hareket nedeniyle Fransız yıldızı istemediği ortaya çıkmıştı.

FİKRİMİ SİZE SÖYLEMEYECEĞİM

Bu haberlerin hatırlatılması ve transfer hakkında ne düşündüğünün sorulması üzerine Messi, "Griezmann mı? Fikrimi size söylemeyeceğim." cevabını verdi. Gerard Pique de Messi ile aynı düşünceyi paylaştığını belirterek yorum yapmayı reddeti.

YÜZDE 66: "GRIEZMANN GELMESİN!"

Barcelona merkezli Sport gazetesinin yaptığı ankete katılan taraftarların da yüzde 66'sı Griezmann transferini veto etti.

Gazeteye konuşan Barcelona'nın eski başkanı Joan Laporta, "Taraftarlar bu transferi istemiyor. Ayrıca, fiyatı düşünüldüğünde hatalı bir transfer olur. O paranın daha azına Griezmann'dan daha çok katkı sağlayacak futbolcu bulunur." dedi.