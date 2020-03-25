Messi'den koronavirüs ile savaşa cömert yardım

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'da forma giyen Lionel Messi, koronavirüs ile savaş kapsamında Hospital Clínic de Barcelona'ya maddi bağışta bulundu.

Hastanenin kurumsal Twitter hesabından yapılan duyuruda, Lionel Messi'ye yaptığı bağış seneniyle teşekkür edilirken, "Bağlılığın ve desteğin için teşekkürler Leo." sözleri kullanıldı.

Arjantinli yıldızın bağışının ne kadar olacağı henüz resmi olarak açıklanmazken, miktarın 1 milyon euro civarında olması bekleniyor. Bağışın bir kısmı Hospital Clínic de Barcelona'ya yapılırken, bir kısmının da Arjantin'de bir polikliniğe yapılacak.

Lionel Messi'nin yapacağı bağışın ardından hastaneler, koronavirüs ile mücadele edebilmek için yeni ekipmanları tahsis edebilecek.