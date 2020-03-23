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Messi'den koronavirüse karşı 'sakal' önlemi

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona'da forma giyen Arjantinli yıldız Lionel Messi koronavirüs salgınına karşı maske takmayı zorlaştırdığı gerekçesiyle sakallarını kesti.

| Haber Merkezi
Messi'den koronavirüse karşı 'sakal' önlemi
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Dünyayı etkisi altına alan, Avrupa'da da birçok ölüme sebep olan corona virüsün en çok etkilediği ülkelerden biri İspanya olurken, Barça'da forma giyen Messi, hastalıktan korunma amacıyla sakallarını kesti.

"SAKALLARI MASKE TAKMAYI ZORLAŞTIRIYOR"

Sakalların maske takılmasını zorlaştırdığını belirten Messi'nin eşi Antonela Roccuzzo, "Sakalları maske takmayı zorlaştırıyor. Birçok sağlık çalışanı sakallarını kesti. Messi de onlara yalnız olmadıklarını hissettirmek için bunu yaptı." ifadelerini kullandı.

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