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VAR nedir, nasıl çalışır?

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1 Pendikspor'un Başakşehir'e 27 pasla attığı gol - İZLE Başakşehir, hazırlık maçında Pendikspor'a 2-1 yenilirken, TFF 2. Lig ekibinin 27 pasla attığı ilk gol büyük beğeni topladı.

2 Alex, Deivid ve Luciano Fenerbahçe'ye futbolcu bulacak Fenerbahçe'nin efsane isimleri Alex de Souza, Deivid ve Luciano; sarı-lacivertli takıma Brezilya'da beğendikleri futbolcuları önerecekler.

3 Fenerbahçe ve Galatasaray FIFA'ya dava açacak Fenerbahçe ve Galatasaray, sezon başında Suudi Arabistan ekiplerine sattığı Gomis, Giuliano ve Josef'in transfer paralarını alamadığı için FIFA'ya gidiyor.

4 Şenol Güneş: Şampiyonlar Ligi'ne gideceğiz Şenol Güneş, futbolcularına ligden kopmadıklarını belirtti ve "Hedefsiz değiliz. Devler Ligi vizesi alacağız. Rehavet istemem" dedi.

5 Tolgay Arslan: Beşiktaş'ı unuttum Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer olan Tolgay Arslan, siyah-beyazlı ekibi unuttuğunu ve artık ailecek sarı-lacivertli renklere gönül verdiklerini ifade etti.

6 Messi'den panenka frikik golü Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi, Espanyol maçında frikik atışını panenka vuruşuyla kullandı ve topu ağlarla buluşturdu.

7 Rakibiyle dalga geçerken nakavt oldu Rakibiyle dalga geçmeye çalışan Fransız boksör Sabri Sederi, müsabakanın bitimine saniyeler kala aldığı yumruk darbesiyle nakavt oldu.

8 Fenerbahçe’nin adını kullanarak dolandırıcılık yaptı Fenerbahçe'nin kulübe maddi kaynak sağlamak için başlattığı 'FENER OL' kampanyasından yararlanmak isteyen O.Ç. isimli bir dolandırıcı, taraftara 20 bin 650 TL karşılığında 3 adet forma sattı.

9 Galatasaray gurbetçilerin peşinde Fatih Terim'in isteği üzerine bir süredir yurt dışında gurbetçi futbolcuları takip eden G.Saray scout ekibi, 4 isimle prensip anlaşmasına vardı.