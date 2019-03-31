Messi'den panenka frikik golü

İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) oynanan maçta Barcelona, sahasında Espanyol'u 2-0 mağlup etti.
Barcelona, La Liga'nın 29. haftasındaki derbi maçta Nou Camp Stadı'nda Espanyol'u ağırladı. İlk yarısı golsüz sona eren maçı Barcelona, 71 ve 89. dakikalarda Arjantinli yıldızı Lionel Messi'nin golleriyle 2-0 kazandı.
MESSİ'DEN PANENKA FRİKİĞİ
Messi'nin attığı ilk gol ise oldukça şıktı. Arjantinli yıldız ceza sahası çizgisine çok yakın bölgeden frkik atışı kullandı.
Messi, herkesin penaltından alışkın olduğu panenka vuruşunu frikiğe uyarladı. Yıldız futbolcu topun dibine girdi ve repertuvarına yeni bir vuruş ekleyerek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.