Messi'den taraftara Şampiyonlar Ligi sözü

La Liga ekibi Barcelona, Şampiyonlar Ligi'ni son 3 sezondur ezeli rakibi Real Madrid'e kaptırıyor.

Bu yıl Ronaldo'nun gidişiyle güç kaybı yaşayacağı düşünülen Real Madrid'in Devler Ligi'ni üst üste 4. kez kazanmasının zor olacağı düşünülüyor.

MESSİ'DEN ŞAMPİYONLAR LİGİ SÖZÜ

Barcelona forması giyen Leo Messi, taraftarlarına Şampiyonlar Ligi ile ilgili bir söz verdi.

Barcelona'nın sezon açılışında Boca Juniors ile karşılaştığı maç öncesi yeni kaptan olarak taraftarlara seslenen Lionel Messi, Şampiyonlar Ligi'ni Camp Nou'ya getireceklerini söyledi.

CAMP NOU'YA GETİRECEĞİZ

Boca maçı öncesi mikrofonu eline alan Messi, ''Bu kulüpte kaptanlık yapmak benim için bir gurur. Puyol, Xavi ve Iniesta gibi efsane kaptanlarla oynama şansına sahip oldum. Yaptığımız transferler bu sezon bize çok yardımcı olacak. Geçen sezon ligde şampiyon olduk ama Şampiyonlar Ligi'nde kötü bir şekilde elendik. Bu yıl Camp Nou'ya tekrar Şampiyonlar Ligi'ni getirmek için elimizden geleni yapacağımıza söz veriyorum.'' dedi.

Arjantinli yıldız, sözlerini ''Yaşasın Barcelona, yaşasın Katalonya!'' diyerek noktaladı.